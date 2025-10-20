En las últimas horas, personal del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional detuvo a dos personas y secuestró 1 kilo 44 gramos de cocaína durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional N° 40.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos inspeccionaron el vehículo con la asistencia de un can detector de narcóticos, que marcó una zona sospechosa. Al revisar el sector del aire debajo de la guantera, hallaron un paquete con una sustancia blanca.

Tras realizar la prueba de orientación, los gendarmes confirmaron que se trataba de cocaína.

Por orden de la Fiscalía Federal de San Juan, se dispuso el decomiso del estupefaciente y la detención de los dos ocupantes del rodado, quienes quedaron a disposición de la Justicia.