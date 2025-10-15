Otra vez Juan Cruz Rufino quedó en el ojo de la tormenta. Ese niño que se hizo famoso en un programa de Marcelo Tinelli por su buena voz, desde hace años que viene siendo noticia por diferentes hechos policiales. En esta ocasión fue vinculado nuevamente a un hecho de violencia de género.

En las últimas horas se dio a conocer que el joven vocalista fue detenido, al haber agredido a su pareja con quien tiene un hijo de apenas meses. Lamentablemente la mujer no quiso hacer la denuncia en su contra, algo que ya había ocurrido hace años.

En el 2022 Juan Cruz Rufino también enfrentó una causa de la misma índole, donde su novia tampoco quiso denunciarlo. En ese entonces el joven le dio una fuerte cachetada y le dijo: “Levantate que te llevo a tu casa hija de puta”, para luego hacerle una escena de celos con un amigo.

Luego de esto agarró una tabla y la golpeó en la espalda, motivo por el cual la víctima salió corriendo a pedir ayuda. En ese caso Rufino la sacó barata, ya que todo se resolvió con una suspensión de juicio a prueba.

En este hecho reciente ambos habrían tenido una discusión que habría culminado con una agresión física por parte de Juan Cruz a la madre de su hijo. Ella llamó llorando a sus familiares para que pasaran a buscar a la criatura en medio del conflicto.

Esto derivó en que los allegados llamaran al 911, provocando que efectivos policiales se presentaran en la vivienda y detuvieran al artista. Los uniformados comprobaron que el aprehendido había roto una puerta y otros elementos. Ahora el caso quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo, bajo la carátula de Lesiones Leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y Amenazas.

Por último, cabe recordar que hace semanas atrás Juan Cruz Rufino también había sido escrachado en redes sociales. Esto se debe a que fue acusado de estafar a un sanjuanino con la venta de un automóvil. Por ese caso fue denunciado en agosto de este año.