La supuesta presencia de tres prófugos chilenos en Sarmiento resultó ser solo un rumor. Un vecino de esa localidad aseguró haber visto a los fugitivos en una finca, pero la versión fue desmentida poco después: los delincuentes ya habían sido recapturados en Chile.

Se trataba de Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda, quienes se habían escapado de una cárcel trasandina y eran intensamente buscados. Según informaron medios chilenos, personal de Fiscalía y Carabineros los localizó en la madrugada del sábado pasado, cuando intentaban cruzar por el peaje troncal Totoral, sobre la Ruta 5 Norte, rumbo a Copiapó. En ese lugar fueron detenidos mientras se trasladaban en un vehículo particular.

Pese a esa captura, horas después un vecino de Sarmiento llamó a la Policía y denunció que los había visto en la zona e incluso dijo que los fugitivos le habían comentado que pensaban seguir viaje hacia San Luis. La versión movilizó de inmediato a efectivos y brigadistas, aunque finalmente comprobaron que se trataba de una falsa alarma.

De esa manera, se confirmó que los tres reclusos fueron atrapados en territorio chileno y que nunca llegaron a pisar suelo sanjuanino, tal como había circulado en los rumores vecinales.