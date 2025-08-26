Detuvieron a los prófugos chilenos que supuestamente vieron en Sarmiento
Finalmente, estos tres sujetos fueron capturados nuevamente por las autoridades.
La supuesta presencia de tres prófugos chilenos en Sarmiento resultó ser solo un rumor. Un vecino de esa localidad aseguró haber visto a los fugitivos en una finca, pero la versión fue desmentida poco después: los delincuentes ya habían sido recapturados en Chile.
Se trataba de Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda, quienes se habían escapado de una cárcel trasandina y eran intensamente buscados. Según informaron medios chilenos, personal de Fiscalía y Carabineros los localizó en la madrugada del sábado pasado, cuando intentaban cruzar por el peaje troncal Totoral, sobre la Ruta 5 Norte, rumbo a Copiapó. En ese lugar fueron detenidos mientras se trasladaban en un vehículo particular.
Pese a esa captura, horas después un vecino de Sarmiento llamó a la Policía y denunció que los había visto en la zona e incluso dijo que los fugitivos le habían comentado que pensaban seguir viaje hacia San Luis. La versión movilizó de inmediato a efectivos y brigadistas, aunque finalmente comprobaron que se trataba de una falsa alarma.
De esa manera, se confirmó que los tres reclusos fueron atrapados en territorio chileno y que nunca llegaron a pisar suelo sanjuanino, tal como había circulado en los rumores vecinales.