Un hombre fue detenido este miércoles por la mañana tras ser sorprendido en las inmediaciones de la Escuela Campaña del Desierto, donde habría acosado a estudiantes a través de exhibicionismo y comentarios inapropiados.

El procedimiento se realizó cerca de las 11:00 luego de que vecinos y padres alertaran nuevamente sobre la presencia del sospechoso quien, según relataron, merodeaba habitualmente la zona durante los horarios de ingreso y salida escolar.

De acuerdo con los testimonios, el individuo, de avanzada edad, solía ubicarse frente al establecimiento entre las 10:30 y las 11:00, donde se dirigía a niños, niñas y adolescentes con actitudes obscenas.

Uno de los padres, Juan Carrizo, explicó que el hombre “les mostraba sus partes íntimas y los acosaba verbalmente”, conducta que habría mantenido de forma reiterada, pese a los reclamos y advertencias de los vecinos.

La directora del establecimiento educativo confirmó que ya existían denuncias previas presentadas por las familias ante las autoridades. La detención se concretó cuando Carrizo volvió a ver al sujeto frente a la escuela y dio aviso inmediato a la Policía, que intervino rápidamente.

Fuentes policiales indicaron que el acusado había sido advertido en ocasiones anteriores para que cesara su accionar, pero persistió en su conducta. Ahora quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad penal.