Un operativo de control realizado por el Comando 37° en Caucete terminó con la detención de un hombre acusado de transportar drogas en plena vía pública. El procedimiento tuvo lugar en calle Ignacio de la Roza, en Villa Etelvina, donde los efectivos interceptaron un Renault Megane negro, dominio DEL-154.

El conductor, identificado como Ibáñez Ruarte Mayco Adrián, de 31 años, intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial. Tras una breve persecución, fue reducido y aprehendido luego de generar disturbios e insultos contra los uniformados.

Durante la requisa, se encontraron dos recipientes que contenían 55 envoltorios con una sustancia blanca, la cual, tras las pruebas de campo realizadas, resultó ser 20 gramos de cocaína.

En el lugar intervino personal de Drogas Ilegales, mientras que la Auxiliar Fiscal, Dra. Gauto, dispuso el secuestro de los envoltorios y la continuidad de la investigación judicial.