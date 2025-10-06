Este fin de semana un incidente de violencia conmocionó al barrio Área 2 de Caucete, cuando Heber Leyes, un hombre con antecedentes por disturbios, atacó a dos mujeres policías que realizaban un oficio judicial.

Según informaron fuentes oficiales, Leyes se alteró al ver a las uniformadas y comenzó a insultarlas y amenazarlas, exigiendo que abandonaran el lugar. Ante la negativa de las policías, el hombre se volvió agresivo y las golpeó, provocando un forcejeo en el que una de las agentes sufrió una lesión en la muñeca.

A pesar de la resistencia, las policías lograron reducir y aprehender a Leyes, quien fue detenido y trasladado a la Comisaría 9na. La causa quedó bajo investigación de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Jorge Salinas.