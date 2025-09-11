Un hecho de inseguridad en el Barrio Villa Morrones, Chimbas, terminó con la detención de un hombre acusado de sustraer una bicicleta. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 2°, quienes confirmaron que el aprehendido es Costanza Rodolfo Victorio, de 42 años.

La investigación comenzó luego de que una ciudadana denunciara el robo de su bicicleta, una marca Futura, rodado 29. Al revisar antecedentes recientes, los uniformados advirtieron que el sospechoso había sido retenido como contraventor y que, en ese momento, llevaba consigo la bicicleta sustraída.

Con esos elementos, el caso pasó a la órbita judicial. El Ayudante de Fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Gustavo Mendoza, dispuso la detención formal de Victorio, quien quedó alojado en sede policial mientras avanza la causa.

La bicicleta recuperada será devuelta a su propietaria en las próximas horas, según informaron fuentes policiales.