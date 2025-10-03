La División Comando Sur informó que este jueves se llevó a cabo un procedimiento en Rawson que terminó con la detención de Aldo Federico Aguilera, de 30 años, acusado de Hurto Agravado por Escalamiento en grado de Tentativa en perjuicio de la empresa Cerámica San Lorenzo.

De acuerdo al reporte policial, los uniformados fueron comisionados tras un llamado que alertaba sobre la presencia de dos sujetos que intentaban sustraer bombas de agua. Al llegar al lugar, observaron a dos hombres descender de un paredón y darse a la fuga. Uno de ellos fue rápidamente interceptado, mientras que en el procedimiento se logró el secuestro de dos bombas de agua.

Posteriormente, en un domicilio cercano al lugar del hecho, se hallaron 13 bombas de agua y otras 4 desarmadas, que también pertenecían a la firma damnificada. El propietario de esa vivienda, identificado como Acosta Kevin, quedó vinculado a la investigación y se iniciará el procedimiento legal correspondiente.

El caso quedó bajo la órbita de Flagrancia, por disposición del Ayudante Fiscal Marcelo Bustos, mientras que los elementos secuestrados fueron remitidos a la UFI de Delitos contra la Propiedad para continuar con las actuaciones.