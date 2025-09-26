Un nuevo golpe a la inseguridad se registró en Santa Lucía, donde efectivos de la Brigada de Investigaciones Central D-5 lograron detener a un hombre acusado de protagonizar un violento robo en un local comercial del barrio Santa Clara. El sujeto, identificado como Bazán, mayor de edad, no solo fue señalado como el autor del hecho sino que, además, posee un extenso prontuario delictivo vinculado a delitos contra la propiedad.

De acuerdo a la investigación, el delincuente se habría llevado una importante cantidad de mercadería: prendas de vestir de diversas marcas y accesorios electrónicos que, en conjunto, están valuados en una cifra considerable. Tras el análisis de registros fílmicos y distintos relevamientos en la zona, los pesquisas lograron individualizarlo y solicitar las medidas judiciales correspondientes.

Con la orden en mano, la fuerza allanó su domicilio y secuestró parte de los elementos denunciados como sustraídos. Todo ello permitió consolidar la acusación y dejarlo bajo la órbita de la Justicia. Ahora Bazán permanece detenido y será presentado en una audiencia de formalización, en la que se definirán los pasos procesales en su contra.

Desde la policía remarcaron que la captura de este sospechoso representa un avance en la lucha contra los reiterados episodios de inseguridad que afectan a la comunidad. Mientras tanto, la Fiscalía interviniente continúa reuniendo pruebas para robustecer la causa y garantizar que el imputado responda por sus acciones.