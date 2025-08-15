Un hombre de 31 años fue detenido en Capital por utilizar una licencia de conducir falsa. El procedimiento ocurrió cuando personal de la División Comando Urbano realizaba tareas de prevención y seguridad en la zona del Parque de Mayo.

El conductor, circulaba en un Fiat 128 cuando fue interceptado en uno de los ingresos al parque. Al solicitarle la documentación, presentó una tarjeta verde a nombre de otra persona y una licencia nacional de conducir con signos de falsedad.

Según declaró, trabajaba como metalúrgico en obras dentro del Parque de Mayo y había comprado el documento apócrifo en la provincia de Buenos Aires por $30.000. El Ayudante Fiscal Emiliano Usin ordenó el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de uso de documento público falso.

EL LUNES

Este fue el segundo hecho similar en pocos días. El lunes 11 de agosto, un hombre de 76 años fue arrestado en Chimbas durante un control vehicular realizado por personal de la Comisaría 30°, en avenida Benavidez antes de calle Rastreador Calívar, al detectarse que también portaba una licencia de conducir falsa.