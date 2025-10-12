Efectivos de la Comisaría 19° detuvieron a Pablo Luciano Barboza, de 31 años, acusado de desobedecer una orden judicial que le prohibía acercarse a su ex pareja.

El hecho ocurrió en el Barrio Caraballo, donde el personal policial fue comisionado tras el llamado de la víctima, quien denunció que Barboza se había presentado en su domicilio violando la restricción vigente. Los efectivos realizaron un operativo en la zona y lograron aprehender al sospechoso luego de una persecución a pie.

Según fuentes policiales, Barboza cuenta con antecedentes conflictivos y ha estado involucrado en varios hechos delictivos. Semanas atrás, fue noticia tras un episodio en el que un grupo de vecinos intentó agredirlo en una plaza, al acusarlo de participar en un robo. La intervención de la policía permitió evitar mayores incidentes.

En esta oportunidad, el detenido habría intentado ingresar a la vivienda de su ex pareja con intenciones de agredirla, lo que motivó su inmediata detención. La Unidad Fiscal de Flagrancia tomó intervención en el caso y dispuso el inicio del procedimiento correspondiente. Barboza quedó vinculado a una causa por desobediencia a una orden judicial.