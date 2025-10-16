Un hombre, identificado como Pedro Maldonado, de 39 años, fue detenido por la Policía de San Juan tras abusar sexualmente de dos mujeres dentro de un colectivo de la Red Tulum. Ocurrió en la línea 407 que culmina en Albardón.

Según comentaron las pasajeras en la denuncia, el hombre tocó a dos mujeres en reiteradas oportunidades en la cola, mientras circulaban por Avenida Rawson y Juan Jufré.

Expusieron la situación al colectivero de la línea, quien accionó de forma rápida. Llamó al 911 y cerró las puertas del colectivo para que el hombre no pueda escapar. Cuando los uniformados llegaron, procedieron a la detención de Maldonado.

La Unidad Fiscal de CAVIG intervino en el caso y dispuso las medidas a seguir. El detenido quedó a disposición de la justicia.