Este miércoles la Policía detuvo a un hombre que entro a una vivienda en Rawson. Se sospecha que el detenido habría tenido intenciones de robar, pero lo descubrió la dueña de casa.

La Motorizada 2 y Comando Sur informaron que, este miércoles a las 10:30, detuvieron a un hombre identificado como Luciano Rodrigo Luna, por el delito de Violación de Domicilio en la zona de Pasaje Elizondo, en el departamento Rawson.

Según la denuncia, el acusado habría ingresado al domicilio de la damnificada, y al ser descubierto, emprendió la huida saltando la puerta de ingreso. La policía persiguió al sospechoso hasta que fue aprehendido en la calle Elizondo y Boulevard Sarmiento.

La damnificada reconoció al acusado como el hombre que ingresó a su vivienda. El abogado Emiliano Usin, del sistema acusatorio, dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia.