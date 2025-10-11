La Policía aprehendió a un joven hombre de 24 años, identificado como Emanuel Miranda. Los vecinos lo acusaron de ser el autor de un incendio en una vivienda del Barrio San Francisco, en Chimbas.

El hecho se registró cuando personal policial acudió al lugar y encontró a varias personas intentando sofocar las llamas que consumían parte del domicilio. En ese momento, varios testigos señalaron a Miranda como el responsable de iniciar el fuego, lo que motivó su inmediata detención por parte de los efectivos.

La damnificada, una mujer de 41 años, fue entrevistada por los agentes y manifestó su intención de radicar la denuncia penal contra el acusado.

Tras la aprehensión, el caso fue comunicado al sistema acusatorio. El Mario Codorniu, ayudante Fiscal de Flagrancia, tomó intervención en el hecho y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia contra Emanuel Miranda.

Incendio intencional en Media Agua

Un nuevo episodio de incendio sacudió a los vecinos de Villa Media Agua, entre la avenida 25 de Mayo y la calle Doctor Oviedo, donde las llamas avanzaron rápidamente en la parte trasera de un domicilio en estado de abandono.

El siniestro fue controlado por el destacamento N.º 7 de Bomberos de la Policía de 25 de Mayo, con la colaboración de vecinos que ayudaron con vasijas de agua para frenar el avance del fuego.

De acuerdo con el informe oficial, los daños materiales se limitaron a montículos de residuos y a siete palmeras que resultaron afectadas, aunque no hubo víctimas ni daños estructurales.

El terreno, ubicado a 50 metros de la avenida 25 de Mayo por calle Belgrano, al lado del local de ATSA, es señalado por vecinos como un espacio utilizado como baño o aguantadero, lo que incrementa la preocupación por su estado de abandono.

Los residentes de la zona afirmaron que se trata de la segunda vez que ocurre un incendio en ese lugar y sostienen que el hecho habría sido intencional.