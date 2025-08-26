Un hecho de hurto en flagrancia se registró en las últimas horas en el supermercado Hiper Chango Más de Rivadavia, donde personal policial intervino tras detectar a un cliente que intentaba llevarse mercadería sin pagar.

El aprehendido fue identificado como Ángel David Pante Cortés, de 22 años, quien quedó registrado en las cámaras de seguridad del local en el momento en que ocultaba productos con la clara intención de retirarse sin abonarlos.

Tras la alerta, efectivos policiales se hicieron presentes y procedieron a la detención inmediata del joven, quedando a disposición de la UFI Flagrancia, que lleva adelante la investigación y las actuaciones correspondientes.