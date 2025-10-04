Un hecho de inseguridad alteró la tranquilidad del barrio La Stanza, en Santa Lucía. La Comisaría 5° informó que en horas de la tarde del 30 de septiembre detuvo a Leandro Exequiel Agüero Bravo, de 25 años, acusado de Hurto Agravado por Escalamiento en grado de tentativa en perjuicio de un vecino de 45 años.

De acuerdo a la denuncia, un residente del barrio advirtió movimientos sospechosos y dio aviso inmediato a la policía. Minutos después, personal policial localizó a un sujeto en la vía pública y procedió a su aprehensión. El propietario de la vivienda afectada reconoció al detenido como el presunto responsable e indicó su intención de radicar la denuncia correspondiente.

El caso quedó en manos del fiscal de flagrancia, Francisco Montaño, quien tras consultar con la fiscal Paula Carena, ordenó la aplicación del procedimiento especial de flagrancia. En consecuencia, Agüero Bravo permanece detenido a disposición de la justicia mientras avanza la investigación.