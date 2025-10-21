Un pastor evangélico de 48 años fue detenido en Pocito tras ser denunciado por amenazar a varias personas durante el fin de semana en el camping AATRAC. El hombre, identificado como Armando Acosta, se habría presentado en el lugar y, según testigos, amedrentó a los presentes mientras exhibía un arma de fuego.

De acuerdo con fuentes policiales, personal de la Brigada de la UFI Genérica, a cargo del subcomisario Gómez, intervino luego de la denuncia y logró secuestrar el arma mencionada.

Durante un allanamiento realizado en el barrio Lemos, los efectivos incautaron un arma calibre 22 que estaba guardada en un automóvil Chevrolet, además de dos pistolas de acción neumática y diez cartuchos de distintos calibres.

Acosta fue detenido y trasladado a la Seccional 6ta, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La investigación quedó en manos del fiscal Alejandro Mattar, quien continúa reuniendo pruebas sobre el hecho.