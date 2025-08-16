Un operativo de prevención realizado por la División Policía Ciclística en el microcentro de la Capital derivó en la aprehensión de un hombre de 40 años, acusado de intentar robar en un local de indumentaria. El episodio se registró en el comercio Casa Avellaneda, ubicado en la intersección de la calle Mitre y la avenida Rawson, durante la tarde del viernes.

De acuerdo con la denuncia de la encargada del local, el individuo identificado como Juan Eduardo Manrique tomó un buzo celeste de la marca Adidas que estaba exhibido en uno de los estantes y lo ocultó entre sus ropas. Con esa maniobra, el hombre buscó retirarse del lugar sin abonar la prenda, lo que motivó que se diera aviso inmediato al 911.

Ante la alerta, efectivos de la Policía Ciclística llegaron rápidamente al comercio e interceptaron al acusado en el interior del mismo. En ese momento, se procedió a la aprehensión y se secuestró la prenda que había intentado sustraer.

Posteriormente, tomó intervención el ayudante fiscal Dr. Tomás Eduardo García, quien, tras consultar con el fiscal Dr. Alberto Martínez, ordenó que se iniciara el Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de hurto simple en grado de tentativa.

El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar la situación procesal de Manrique en los próximos días.