Quedó detenido uno de los presuntos autores de un robo cometido en el barrio Las Jarillas, departamento Rivadavia. El hecho ocurrió bajo la modalidad de escruche, cuando la vivienda del hermano del juez de Garantías, Guillermo Adárvez, fue violentada cuando no había nadie dentro.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, de la casa se llevaron dos bicicletas, un televisor, un equipo de audio y otros elementos de valor. Tras la denuncia, la investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso una serie de allanamientos.

En esos procedimientos se logró recuperar una de las bicicletas sustraídas y detener a un hombre, cuya identidad no fue revelada oficialmente. El sospechoso quedó alojado en la Comisaría 27ª y aguarda la audiencia judicial que definirá su situación procesal.

Mientras tanto, la Justicia continúa con las pesquisas para dar con los demás implicados. Para ello se apoyan en registros de cámaras de seguridad de la vivienda y de la zona, además de los testimonios de vecinos que podrían aportar datos claves.