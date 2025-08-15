Detuvieron a una sanjuanina por intentar robar algo insólito

En horas de la noche del pasado jueves 14 de agosto, se produjo un nuevo ilícito en San Juan. Esta vez, todo se dio en un local ubicado en el departamento Capital, de donde una mujer intentó robarse tres productos.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, el hecho se dio en un negocio llamado “Zoom”. El mismo se encuentra situado en la intersección de Ignacio de la Roza y General Acha. Fue en dicho establecimiento donde los empleados detectaron a tres “clientas” actuando de forma extraña.

En ese contexto, notaron cómo estas personas tomaron tres juegos de sábanas que estaban para la venta, las metieron en una bolsa de residuos y luego se dieron a la fuga. Ante esta situación, los testigos llamaron rápidamente al 911.

Gracias a ello, efectivos realizaron recorridas por calle Mitre, dando en el cruce con General Acha con una de las sospechosas. Al entrevistar a la misma, descubrieron que ella tenía la bolsa de color negro en su poder, la cual contenía los tres productos.

Por este motivo, esta persona, identificada como Flavia Lorena Capdevila, fue detenida. Sumado a esto, personal de “Zoom” se hizo presente y terminó de confirmar que estos elementos pertenecían al local.