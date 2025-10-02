Un efectivo policial de San Juan, llamado Gabriel Riveros Alday, fue baleado en la Villa San Damián por la noche del martes. El señalado es un menor de edad que estaba prófugo, hasta que su propia madre lo entregó a las autoridades.

El afectado es un agente de 28 años de edad, que hace dos años que fue pasado a una situación de pasividad en la Policía de San Juan por cuestiones disciplinarias. Esto quiere decir, entre otras cuestiones, que ya no porta su arma reglamentaria.

Esta persona recibió dos impactos de bala en el tórax y otro en su mano izquierda, por lo que sigue internado en el hospital Rawson. Luego de dispararle el menor de 16 años y su cómplice de 15 se dieron a la fuga, por lo que las autoridades intentaron rastrear principalmente al tirador.

Si bien no tuvieron éxito en esta búsqueda, el adolescente ya está privado de su libertad. Esto se logró gracias a que su propia madre lo entregó en una comisaría del departamento Rawson. Cabe destacar que la mujer también había sido la encargada de llamar al 911 cuando ocurrió el enfrentamiento el 30 de septiembre.