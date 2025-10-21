Lamentablemente las amenazas de bomba ya se volvieron algo muy habitual en San Juan. En ese sentido las autoridades siguen trabajando en condenar a los responsables para que quienes piensen en replicar estas acciones, se lo piensen dos veces. En ese contexto, lograron detener a uno de los principales sospechosos.

El aprehendido es un joven de 26 años de apellido Carrizo, quien está acusado de cometer el llamado amenazante hace dos meses. En ese momento él habría contactado al 911 para afirmar que había colocado un explosivo en una escuela situada en el departamento San Martín.

La detención de este sujeto se dio gracias a un equipo tecnológico y la brigada de la UFI Genérica. Ellos luego de un arduo trabajo pudieron rastrear el lugar desde donde se hizo la llamada, la cual se efectuó con un chip prepago que luego descartaron.

Ya con esta información se concretaron dos allanamientos donde, además de la aprehensión de Carrizo, se secuestró el celular en cuestión. Por el momento se sabe que esta persona tiene un vínculo con el establecimiento afectado, el Colegio Augusto Pulenta, ya que su hermana estudia allí. Sin embargo, se desconoce por qué habría efectuado la amenaza. Se espera que tenga su audiencia de formalización en los próximos días.