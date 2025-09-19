En cuestión de tres días la Escuela Barrio Ejército de Los Andes, sufrió un total de tres amenazas de bomba que motivaron la evacuación del establecimiento. En ese sentido, las autoridades ya lograron detener al sospechoso de cometer estos llamados al 911.

Se trata de un joven de 20 años de edad llamado Axel Muñoz, el cual habría sido delatado por un menor de edad. Por la información que se ha dado a conocer por el momento, trascendió que el presunto autor de los llamados es un exalumno del establecimiento.

El primer hecho se dio el pasado miércoles sobre el mediodía, cuando todos los presentes en el edificio debieron evacuar por la posible presencia de un explosivo. Por fortuna se confirmó que esto era un engaño, aunque lamentablemente esto volvió a ocurrir el día siguiente en la misma franja horaria.

El tercer episodio se dio por primera vez en la mañana, alrededor de las 09:00. En ese momento otra vez efectivos policiales se presentaron en el establecimiento, pidiendo que tanto alumnos como docente y el resto del personal se retiraran del edificio.