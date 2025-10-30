Detuvieron en Chimbas a dos falsos albañiles: entraron a una casa y quisieron robar una bicicleta

Dos hombres terminaron tras las rejas en Chimbas luego de ser descubiertos dentro de una vivienda, fingiendo ser albañiles. Los sospechosos, que no pudieron justificar su presencia en el lugar, habían movido una bicicleta y todo indica que planeaban robarla.

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle Maipú, donde personal de la Motorizada Departamental N.º 1 intervino tras el llamado de un vecino que advirtió movimientos extraños dentro del inmueble.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a los individuos, identificados como Fernando Ariel Campoy, de 38 años, y Federico Castro, de 34. Ambos aseguraron que estaban “trabajando en el domicilio”, pero el propietario y el inquilino negaron conocerlos.

Los policías constataron además que la bicicleta del hijo del inquilino había sido movida de su lugar, lo que confirmó las sospechas. En ese momento, procedieron a detenerlos y trasladarlos a sede policial.

El caso quedó en manos del ayudante fiscal, doctor Alejandro Díaz, quien dispuso iniciar el procedimiento de Flagrancia por violación de domicilio e intento de robo.