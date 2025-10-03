Un operativo de la Brigada de Investigaciones Central, dependiente de la Dirección D-5, culminó con la detención de Alejo Joel Martínez, de 22 años, quien posee un extenso prontuario delictivo y era buscado por distintos hechos ocurridos en Rawson.

De acuerdo a la investigación, Martínez estaba sindicado como autor de un robo en una vivienda de Villa del Carril y de un robo agravado en la plaza Jacarandá, donde amenazó con un cuchillo a una pareja para sustraerles sus pertenencias.

Gracias a un trabajo coordinado con la División Criminalística, los efectivos lograron identificarlo y avanzar con allanamientos en domicilios de Villa Hipódromo y Villa del Carril, donde se secuestraron prendas de vestir que coincidían con las utilizadas en los ilícitos.

La Justicia dispuso que Martínez cumpla una condena de un año y dos meses de prisión efectiva, por lo que será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

En el marco de la misma causa, una mujer de apellido Pérez también quedó vinculada y será sometida a la audiencia de formalización correspondiente.