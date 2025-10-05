En Santa Lucia llevaron a cabo dos procedimientos para encontrar a dos reos que estaban prófugos del Servicio Penitenciario de San Juan. Los operativos estuvieron a cargo del personal de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad y de la Comisaría 5ª, que lograron detener a los hombres que escaparon del penal luego de las salidas transitorias.

El primer operativo se llevó a cabo el jueves 2 de octubre en el asentamiento Pedro Echagüe, donde fue detenido Alexis Gutiérrez, quien tenía pedido de captura vigente por su vinculación con robos y arrebatos.

El segundo procedimiento ocurrió el viernes 3 de octubre, alrededor de las 20 horas, durante un recorrido de prevención en la zona de acceso Este y Belgrano. Los efectivos advirtieron la presencia de un hombre que, al notar a la policía, intentó escapar ingresando a una vivienda. Tras una breve persecución, fue capturado e identificado como Maximiliano Escudero, un adulto con un amplio prontuario por delitos contra la propiedad.

Escudero también se encontraba evadido del penal provincial, ya que no regresó tras una salida transitoria y tenía pedido de detención vigente. Los dos sujetos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial.