Este martes, un conductor de nacionalidad chilena fue sorprendido realizando peligrosas maniobras en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1125, en la zona conocida como Curva del Soldado, sentido Argentina–Chile.

El vehículo fue filmado mientras circulaba varios kilómetros traspasando la doble línea amarilla, una infracción grave que puso en riesgo la seguridad de otros automovilistas que transitaban por el corredor internacional de alta montaña.

Alertados por la situación, personal de la Policía Vial y la Guardia Urbana Municipal de Uspallata montaron un operativo que permitió detener al infractor y trasladarlo a la Comisaría 23. Allí se labró el acta correspondiente, la cual fue abonada de inmediato por el conductor, tal como lo exige la normativa para quienes cometen infracciones en la Ruta 7 de alta montaña.

Las autoridades destacaron el rápido accionar de los equipos de control y recordaron que este tipo de maniobras no solo infringen la ley, sino que representan un grave peligro para la vida de todos los usuarios de la ruta.