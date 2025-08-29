En la tarde del jueves el programa San Juan Te Busca informó que buscaban a Rubén Víctor Guzmán. El hombre de 54 años había sido visto por última vez el 28 de agosto y, luego que su familia hiciera la denuncia, su búsqueda comenzó de inmediato. Este viernes, la buena noticia de su aparición fue comunicada por la Policía.

"Nos alegra informar que encontramos a Guzmán Rubén Víctor de 54 años de edad, desaparecido desde el 28 de agosto 2025", expresó el breve comunicado confeccionado por el personal del Programa San Juan Te Busca.

Desde el Programa San Juan Te Busca, habían detallado que el sujeto es de contextura fascia robusta, tez trigueña, ojos pardos y 1,60 de altura.

Su familia y la Policía pidieron a la población cualquier dato que facilite dar con su paradero. Es por ello que señalaron que el argentino tiene cara cuadrada, nariz recta, boca chica, labios delgados, cabello corto lacio entrecano, barba corta, despoblada color entrecano.

Además, indicaron que la última vez que los vieron vestía un pantalón deportivo azul, un pullover rojo con cuello negro, remera gris con azul, zapatillas verdes.