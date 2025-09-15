Un joven de 23 años fue detenido este domingo en Pocito, luego de robar el motor de un aire acondicionado del techo de una verdulería. El hecho quedó bajo el Sistema Especial de Flagrancia y la causa fue caratulada como robo agravado por escalamiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 6:30 en la intersección de calles Lemos y Picasso, donde funciona la verdulería La Gringa. Según la investigación, el sospechoso, identificado como Enzo Daniel Flores, de 23 años, escaló una pared de 3,10 metros para acceder al techo del local.

Una vez allí, desconectó la electricidad desde el medidor, lo que dejó sin luz al comercio, y luego utilizó un cuchillo tipo serrucho para cortar las conexiones del aire acondicionado. Tras desprender el motor, emprendió la huida cargándolo en sus manos.

Dos vecinas que escucharon ruidos y observaron la maniobra dieron aviso inmediato al 911. Con las características aportadas, personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna montó un operativo cerrojo y logró interceptar al sospechoso a unos 100 metros del lugar, en la intersección de calles Lemos e Independencia.

En el procedimiento, los agentes secuestraron el motor sustraído, un cuchillo y restos de aislantes utilizados para cortar las conexiones.

La propietaria de la verdulería se presentó en el lugar y confirmó el robo, además de constatar daños en el medidor de luz. Personal de Policía Científica realizó peritajes, fotografías y mediciones en la escena.