La causa por la falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito sumó un nuevo capítulo con la imputación de ocho personas más, entre ellas un empresario y varias mujeres señaladas como partícipes de la maniobra. Con estas incorporaciones, ya son once los acusados en el expediente que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al robo de identidades y estafas millonarias.

Los nuevos señalados

En la audiencia de este jueves, el fiscal federal Fernando Alcaraz amplió la acusación e imputó a Marcelo Cardozo, Carlos Fabián Pratto, Lucas Alfonso González, Flavia de las Mercedes Vargas, Analía Rosales, Daiana Castro y Belén José, quienes habrían prestado sus datos biométricos para confeccionar los documentos apócrifos. También fue alcanzado por los cargos Martín Martínez Villalba, quien estaba prófugo y fue detenido al mediodía por Gendarmería.

Excepto Cardozo, a quien señalan como uno de los cabecillas junto a Villalba, el resto de los sospechosos se presentó en libertad ante el Juzgado Federal, representados por defensores oficiales y abogados particulares.

Cómo operaban

De acuerdo con la acusación, los nuevos imputados se habrían prestado para obtener DNI falsos, poniendo sus rostros y huellas a nombre de ciudadanos bonaerenses y santafesinos. Las identidades duplicadas fueron luego utilizadas para solicitar créditos y préstamos fraudulentos por más de 120.000.000 pesos.

El rol de la funcionaria detenida, Natalia Castillo, era clave: desde su cargo en la delegación Pocito del Registro Civil habría facilitado el trámite de estos documentos truchos, cobrando sumas de hasta 400.000 pesos por cada gestión, según surge de escuchas incorporadas a la investigación.

Cabecillas y prófugos

El fiscal Alcaraz señaló a Cardozo y Martínez Villalba como líderes de la organización junto a Castillo y a los ya procesados Rolando “El Narigón” Navarro Zaide y su hijo Rodrigo. De hecho, las escuchas revelan que Cardozo mantenía contacto directo con la empleada del registro para coordinar la llegada de más “clientes”.

En cuanto a los Navarro, este jueves fueron buscados en sus domicilios de Chimbas pero no fueron hallados, por lo que podrían ser declarados prófugos en las próximas horas.

El inicio del caso

La investigación se originó a partir de la denuncia de un ciudadano de Tandil que descubrió que su DNI había sido dado de baja y que en San Juan alguien había tramitado un triplicado a su nombre. Poco después comprobó que figuraba con deudas millonarias en créditos que jamás había solicitado.

Desde entonces, el RENAPER detectó al menos 22 intentos de documentos falsos frenados a tiempo, además de cuatro víctimas concretas que sufrieron perjuicios por montos que superan los 120.000.000 pesos.

La audiencia continuará este viernes, donde la Justicia Federal definirá las medidas procesales para cada uno de los imputados.