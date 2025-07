Un trabajador sanjuanino sufrió un robo durante el pasado jueves 3 de julio. El muchacho de 29 años se gana la vida siendo delivery y sufrió la sustracción de su moto. Sumado a esto, en la desesperación de recuperarla, entregó una suma de dinero para que se la regresen, pero esto no ocurrió.

El afectado es Maxi Moreno, un joven que le contó a Diario 13 cómo se dio el hecho. Él vive con su pareja en un departamento ubicado en Capital, en el cual dejaba su moto con un candado en cada rueda que unía el vehículo a una escalera.

“No estoy muy seguro en qué horario fue, porque yo a las 02:00 vengo de trabajar y a las 12:00, cuando me levanté para irme de nuevo, ya la moto no estaba. Mis vecinos calculan que más o menos a partir de las 07:00 me la pueden haber robado. Yo la uso para trabajar en mis dos empleos, se pueden imaginar cómo me sentí en ese momento”, expresó.

Maxi llamó inmediatamente al 911 cuando notó lo que había ocurrido. Gracias a ello, se presentó un patrullero en el lugar y comenzó a circular por los alrededores en busca del rodado en cuestión. Lamentablemente, las autoridades no pudieron hallarla.

“En la tarde empezaron a llamarme diciendo que me tenían la moto, que si la quería de nuevo, que les pasara plata. Resulta que eran personas que no tenían nada mejor que hacer y querían sacarme plata”, contó.

Lamentablemente, movilizado por la desesperación de recuperar su herramienta de trabajo, este hombre les transfirió $50.000. Esto no cambió en nada su situación, ya que claramente estas personas no tenían su moto, sino que se aprovecharon de su situación.

“Ahora estoy esperando que la policía la pueda encontrar, porque es lo que utilizo para trabajar, porque a mí me pagan por día; si no trabajo, no tengo plata. Sinceramente, es bastante sospechoso, porque hay otras motos acá donde vivo y no las robaron. El que vino estaba preparado para cortar candados, que de hecho hasta eso se llevó”, relató.

Ahora Maxi simplemente está confiando en el accionar de la Policía de San Juan. El muchacho está en una situación delicada, ya que no sólo tiene que pagar los servicios y el alquiler del lugar donde vive, sino también la cuota del instituto privado en el que está estudiando.