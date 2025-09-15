Dolor en redes por la muerte de Jere, el motorista que chocó en Rivadavia

Alrededor de las 01:00 de este lunes 15 de septiembre, se confirmó el fallecimiento de Jeremías Gregorio Galán Quiroga. Se trata del muchacho de 20 años que guiaba una moto y se estrelló contra una camioneta en Rivadavia. Al darse a conocer esta noticia, se realizaron múltiples posteos en redes sociales despidiéndolo.

Muchas personas allegadas a Jeremías lo despidieron con sentidas publicaciones, sobre todo dándole el pésame a la familia Galán Quiroga. Quienes también le dedicaron unas palabras fueron sus compañeros del club Pocito Vóley.

"Desde Pocito Voley, queremos expresar nuestro más profundo dolor y tristeza por el fallecimiento de Jeremias Galán, jugador, compañero y amigo. Con gran pesar, enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y allegados", redactaron desde el club.

Directamente desde dicho club también utilizaron sus redes sociales para comunicar que decidieron suspender las actividades programadas para este lunes en señal de duelo.