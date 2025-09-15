Dolor en redes por la muerte de Jere, el motorista que chocó en Rivadavia
El joven de 20 años perdió la vida este lunes 15 de septiembre, cuando recién estaba comenzando.
Alrededor de las 01:00 de este lunes 15 de septiembre, se confirmó el fallecimiento de Jeremías Gregorio Galán Quiroga. Se trata del muchacho de 20 años que guiaba una moto y se estrelló contra una camioneta en Rivadavia. Al darse a conocer esta noticia, se realizaron múltiples posteos en redes sociales despidiéndolo.
Muchas personas allegadas a Jeremías lo despidieron con sentidas publicaciones, sobre todo dándole el pésame a la familia Galán Quiroga. Quienes también le dedicaron unas palabras fueron sus compañeros del club Pocito Vóley.
"Desde Pocito Voley, queremos expresar nuestro más profundo dolor y tristeza por el fallecimiento de Jeremias Galán, jugador, compañero y amigo. Con gran pesar, enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y allegados", redactaron desde el club.
Directamente desde dicho club también utilizaron sus redes sociales para comunicar que decidieron suspender las actividades programadas para este lunes en señal de duelo.