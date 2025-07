Este sábado, por llamado de los vecinos, la Policía encontró el cuerpo sin vida de Marcela Bazán, una mujer muy querida dentro de la Villa Unión en Chimbas. Aparentemente, la señora llevaba más de tres días sin vida, por lo que un fuerte olor fue lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron a la policía.

Bazán era muy conocida en las inmediaciones del Hospital Rawson, ya que tejía escaprines gratis que entregaba a mujeres embarazadas. Cientos de bebés sanjuaninos vistieron su arte gracias a su bondad.

A través de una publicación de Facebook dieron a conocer el deceso de esta mujer y los comentarios dejaron notar el amor que la gente le tenía. "Ella me regaló unos escarpines cuando estaba internada con riesgo de pérdida, los médicos decían que no se iba a formar y ella con mucha fé me dijo que sí y que me daba los escarpines para que vaya juntando sus cositas", fue uno de todos los comentarios.