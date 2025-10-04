En la madrugada de este viernes, la División Comando Sur logró detener a dos menores de 16 años que habían robado una bicicleta en el interior del Loteo Montilla, en el departamento Pocito.

El dueño del rodado alertó a la Policía, lo que permitió que los efectivos iniciaran la búsqueda en plena madrugada. Los adolescentes fueron localizados en el Lote 39 con la bicicleta denunciada, que había sido abandonada en un descampado cercano.

Los aprehendidos fueron entregados a la Justicia de Menores, y el juez Jorge Rodríguez dispuso que los jóvenes fueran restituidos a sus progenitores.