En horas de la tarde de este domingo 26 de octubre, un procedimiento policial en el departamento Caucete terminó con la demora de dos menores de edad por portación ilegítima de un arma de fuego.

Según informaron fuentes policiales, el operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad Operativa Villa Independencia, encabezados por el sargento Eduardo Guevara y el agente Fernando Acosta. Ambos realizaban tareas de prevención y seguridad sobre la Ruta Nacional 20, en sentido este-oeste, cuando detectaron una situación sospechosa.

Al llegar a la intersección con calle 16, los uniformados observaron a dos jóvenes caminando por la banquina sur de la ruta. Al notar la presencia policial, los adolescentes intentaron alejarse, lo que motivó su identificación inmediata.

Durante la entrevista, los menores —de 15 y 17 años, con domicilio en los barrios Marayes y Caucete— mostraron una actitud nerviosa. Al revisar los objetos que llevaban envueltos en un nylon negro y una campera azul, los efectivos descubrieron una escopeta marca Centauro, sin numeración visible ni precisión de calibre.

De inmediato se dio intervención al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Primera Nominación, a cargo del juez Jorge Toro, quien ordenó el secuestro del arma y el traslado de los adolescentes a la dependencia policial. Luego de las actuaciones correspondientes, ambos fueron entregados a sus progenitores.

El procedimiento contó además con la supervisión del subcomisario Gabriel Yacante y fue caratulado como “Portación ilegítima de un arma de fuego”, bajo el Sumario Prevencional N° 23/25, con intervención del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Primera Nominación.