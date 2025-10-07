Dos autos chocaron fuertemente en la tarde de este martes en una esquina centrica. El siniestro se produjo en un cruce muy transitado de Capital: Laprida y Santiago del Estero.

Los vehículos protagonistas fueron un Chevrolet y un Renault Twingo. Tras el impacto el remis quedó en medio de la calzada, mientras que el auto particular en la vereda, con su rueda delantera izquierda metida en un cantero.

La Policía llegó al lugar y cortó parcialmente el tránsito en la zona para faciltiar el trabajo de las autoridades.

Hasta el momento se desconoce si los conductores resultaron heridos y si alguno viajaba con acompañante, y por consiguiente, el estado de salud de estos.

