El pasado jueves 7 de agosto, dos hombres apellidados González Ferrá (24) y Carretero (35), fueron detenidos luego de causar daños en el motor eléctrico del portón de un reconocido hotel en el lateral de Circunvalación y Segundino Navarro. Según testigos, intentaron llevarse una escalera a la salida del establecimiento mientras bromeaban sobre la situación, pero al no poder ingresar porque las empleadas no abrieron el portón, ofuscados rompieron el mecanismo eléctrico arrancando cables.

Fuentes policiales informaron que los implicados se encontraban en estado de ebriedad, con uno de ellos mostrando signos más evidentes de intoxicación alcohólica. Durante la detención, uno de los jóvenes insultó y amenazó a los efectivos, asegurando que no sabían con quién se estaban enfrentando.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría 28º y el Comando Urbano, y se inició una causa en el Sistema Especial de Flagrancia. Las autoridades judiciales actuaron rápidamente tras el aviso por el daño causado.