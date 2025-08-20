Dos ladrones armados robaron en una estación de servicio

Dos hombres fueron detenidos este lunes 18 de agosto en el departamento Rivadavia. El hecho ocurrió en la intersección de Benavidez y Callejón Ullum, donde los delincuentes armados lograron sustraer una suma cercana a los 100 mil pesos antes de ser interceptados.

El procedimiento se concretó en calles Saavedra y Benavidez, lugar donde efectivos de la División Comando Norte lograron reducir a los sospechosos. En la requisa se secuestró un arma de fuego que habría sido utilizada durante el robo.

Un detalle particular del operativo fue la intervención de un efectivo policial que, pese a encontrarse franco de servicio, advirtió la situación y colaboró en la detención de uno de los involucrados.

La investigación quedó en manos de la UFI de Flagrancia, que imputó a los aprehendidos por el delito de robo agravado.