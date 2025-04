En las últimas horas, una conocida ciclista sufrió un inesperado robo cuando había salido a pedalear. Todo ocurrió en el departamento Rivadavia, cuando dos delincuentes se le acercaron en una moto para robarle.

La afectada es Inés Gutiérrez, deportista de alto rendimiento especializada en Mountain Bike. Ella contó en Buen Día Día (a partir de las 07:00 de lunes a viernes) que todo sucedió en su primera salida a pedalear luego de su viaje a Brasil. En ese momento, circulaba por Libertador, donde está el boulevard, y fue apenas rebasar los semáforos que fue abordada por estos sujetos.

‘Salí en horario de siesta y cuando estaba regresando a mi casa, sobre las 16:00, en pleno centro de Marquesado, se me pusieron al lado dos tipos en una moto que me robaron. Intenté hacerme a la orilla, pero inmediatamente me agarraron y forcejeamos. Creo que me querían tirar de la bici’, relató.

Gutiérrez, en un principio, se resistió al robo. Sin embargo, cuando notó que le estaban quitando el celular que tenía colocado en un bolsillo en su espalda, decidió no pelear más. Por el miedo que sentía de poder sufrir una grave caída al ir en velocidad, decidió entregar este smartphone para que los malvivientes se fueran.

‘No tuve ninguna caída, que era lo que más me preocupaba porque iba en velocidad y en la bicicleta de ruta, que por ahí es más inestable. Me podrían haber robado la bicicleta. De todas formas, es una impotencia muy grande porque pasó en un horario en que salen a pedalear el 90% de los ciclistas, que es en la siesta. Necesitamos que haya más patrulleros en la zona’, sentenció.