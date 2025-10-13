Dos mendocinos chocaron a un motociclista en Capital

Un joven de 23 años de edad resultó herido este domingo por la tarde luego de protagonizar un siniestro vial. El hecho se dio en la intersección de calle 9 de Julio y Lateral Oeste de Circunvalación, en Capital.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 del 12 de octubre, cuando un Ford Focus gris, circulaba de norte a sur por el lateral oeste de la avenida. El vehículo era conducido por Arturo Ernesto Francesconi de 47 años, quien viajaba acompañado por Daniel Torres, de 59, ambos oriundos de Mendoza.

Al llegar al cruce con 9 de Julio, el automóvil colisionó con una moto Keller 150 cc rojiblanca que era guiada por Kevin Quiroga de 23 años, quien se desplazaba de oeste a este. El impacto se produjo en la puerta del acompañante del auto, lo que provocó que el motociclista cayera violentamente sobre el pavimento.

Quiroga fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Rawson, donde fue diagnosticado con politraumatismos. En tanto, el test de alcoholemia practicado al conductor del Ford Focus arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 28ª, mientras que desde la UFI Delitos Especiales intervinieron el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra, quienes coordinaron las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades en el hecho.