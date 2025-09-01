Dos menores de edad fueron aprehendidos por personal policial en Avenida Benavidez, luego de ser sorprendidos con un objeto robado. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Norte, quienes realizaban recorridas preventivas en la zona.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los uniformados, los jóvenes arrojaron un envoltorio negro e intentaron escapar a pie. Tras una breve persecución, ambos fueron interceptados y reducidos.

Al revisar el paquete, los efectivos constataron que contenía un casco protector marca Punto Extremo, de color rojo con negro y talle XXL. Al ser consultados, los menores admitieron que lo habían robado del estacionamiento del local Easy, lo que fue corroborado por un guardia de seguridad del lugar.

Ante la situación, se dio intervención al 2º Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que dispuso las medidas correspondientes para el tratamiento del caso.