Una mujer trabajadora de una estación de servicio fue víctima de un millonario robo. Pese a que la causa siga bajo investigación y la Policía Científica evalúa las evidencias y las cámaras de seguridad, se estima que el robo fue de entre $10 y $14 millones.

Según lo que se informó, la mujer iba a trasladar la recaudación del fin de semana, cuando dos sujetos le sustrajeron la mochila con dinero. “Aparentemente, uno de los hombres la interceptó caminando y luego del hecho, se acercó una moto y se dieron a la fuga”, aclaró Marcelo Pérez, jefe de la departamental N3.

“La señorita está en buen estado de salud , en estado de shock evidente por el hecho ocurrido, pero está siendo contenida”. En las imágenes captadas por el móvil de Canal 13 San Juan, se observa un arma tirada en el suelo a centímetros del vehículo, que está siendo investigada.