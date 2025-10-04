Un insólito y grave hecho delictivo se registró en el Barrio René Favaloro de Chimbas, donde la Policía logró detener a cuatro personas, incluyendo dos menores de edad, que habían ingresado a una vivienda para sustraer elementos de gran porte.

La Subcomisaría Cipolletti informó la detención de Varela Ailén Nahir Núñez y Priscila Romero Ramírez, junto con dos adolescentes, por el delito de Robo Triplemente Agravado (por ser poblado y en banda, con escalamiento y la participación de menores). La víctima del ilícito fue una pareja residente en el barrio.

Según la denuncia, el grupo ingresó al domicilio y sustrajo una variedad de objetos. La lista de lo robado incluye ventanas, puertas, un inodoro y un lavamanos, elementos que habitualmente requieren un esfuerzo considerable para ser removidos y trasladados.

La aprehensión del grupo se dio en el lugar de los hechos gracias a la rápida intervención del Personal del Destacamento Motorizado N.º 05.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscalía de Flagrancia, a cargo de la María José Puebla, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia para las dos mujeres mayores de edad, que quedaron a disposición de la justicia.

En cuanto a los menores, fueron inmediatamente trasladados al CAD (Centro de Abordaje y Desarrollo) por directivas del Jorge Rodríguez, conforme a lo establecido en la normativa para este tipo de casos.