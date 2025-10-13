Un siniestro de tránsito que involucró a dos autos se produjo en la tarde de este lunes en la Avenida de Circunvalación, a la altura del tramo comprendido entre las calles Mendoza y General Acha, en Capital. El choque, ocurrido alrededor de las 15:30 horas, dejó como saldo el traslado de dos niños al Hospital Rawson para observación, informó la Policía.

El hecho, caratulado como "Accidente de tránsito Auto – Auto con lesiones a determinar", fue atendido por personal de la Comisaría 3°, siendo la Subinspectora Rodríguez Rocio la primera interviniente.

Según el informe de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales (UFI), el mecanismo del siniestro fue un choque por alcance. David Irrazabal de 25 años circulaba a bordo de un Fiat Argo por la Circunvalación en sentido Oeste a Este. Por detrás, fue impactado por un Volkswagen Gold Country conducido por Melisa Anabel Pedroso de 42 años.

La conductora del segundo rodado viajaba acompañada por sus dos hijos menores, de 6 y 3 años. Producto del impacto, los niños debieron ser asistidos en el lugar por personal médico del 107 y, por precaución, fueron trasladados al Hospital Rawson para realizarles una observación exhaustiva debido a los golpes recibidos.

Si bien el informe preliminar indica que ambos niños se encuentran, en principio, fuera de peligro, las autoridades aguardan el informe médico oficial para determinar la gravedad de las lesiones.

La UFI, con la intervención del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano, confirmó que a ambos conductores se les practicó el test de alcoholemia, arrojando en ambos casos un resultado negativo. La causa judicial se encuentra en curso para determinar las responsabilidades del siniestro.