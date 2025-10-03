En el marco de las investigaciones contra el narcotráfico y el narcomenudeo, la Policía de San Juan y la Unidad Fiscal Federal llevaron adelante un allanamiento en un domicilio de Villa Krause, Rawson, que dejó como resultado el secuestro de droga y la detención de dos hombres.

El procedimiento fue coordinado por el fiscal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Carolina Menéndez, con la colaboración del Grupo Especial GERAS y canes detectores del Departamento de Drogas Ilegales.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron 22 envoltorios de cocaína, marihuana, papeles para armar cigarrillos, $10.000 en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes. Además, se incautaron dos teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la investigación.

Como consecuencia del operativo, dos hombres mayores de edad fueron vinculados a un legajo fiscal por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto entre la Justicia Federal y las fuerzas provinciales para combatir la venta ilegal de drogas en los barrios sanjuaninos.