Dos personas quedaron detenidas por la adulteración de un vehículo en Sarmiento
Los dos hombres quedaron alojados en la comisaría 8.ª de Media Agua tras el operativo.
Un amplio operativo de control vehicular llevado a cabo sobre la Ruta Nacional N° 40, al norte de la Ruta 153, en el departamento de Sarmiento, terminó con dos personas aprehendidas y el secuestro de un automóvil por adulteración de documentación y de los números de identificación.
El procedimiento fue realizado de manera conjunta por efectivos de la Dirección D-7, Policía Caminera, Dirección D-5, División de Delitos e Investigaciones (D.D.I.), Sección Seguridad Aeroportuaria (S.S.A.A.), Brigada de Investigaciones Norte (B.I.N.) y Policía Rural.
Durante los controles, los uniformados identificaron a 105 personas y revisaron 60 vehículos, labrando seis actas de infracción, entre ellas una por violación a la Ley 941-R.
El caso más relevante se registró cuando los agentes detuvieron la marcha de un Honda Fit EXL, dominio IWO 659, color gris oscuro, que circulaba en dirección sur-norte. Al inspeccionarlo, constataron irregularidades en la cédula de identificación, falta de medidas de seguridad en las chapas patentes y adulteración en los números de motor y chasis.
Los ocupantes del vehículo fueron identificados como Mauricio Agustín Guevara, Fernando José Ruffinengo y Sofía Renata Coria, quienes fueron notificados para comparecer ante la Justicia y alojados en la comisaría 8va.
La ayudante fiscal Dra. Virginia Rodríguez, de la Unidad Fiscal San Juan, ordenó el inicio de las actas de consulta inicial y el secuestro de la cédula de identificación vehicular y la copia del título digital.