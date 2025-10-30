Dos personas quedaron detenidas por la adulteración de un vehículo en Sarmiento

Un amplio operativo de control vehicular llevado a cabo sobre la Ruta Nacional N° 40, al norte de la Ruta 153, en el departamento de Sarmiento, terminó con dos personas aprehendidas y el secuestro de un automóvil por adulteración de documentación y de los números de identificación.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta por efectivos de la Dirección D-7, Policía Caminera, Dirección D-5, División de Delitos e Investigaciones (D.D.I.), Sección Seguridad Aeroportuaria (S.S.A.A.), Brigada de Investigaciones Norte (B.I.N.) y Policía Rural.

Durante los controles, los uniformados identificaron a 105 personas y revisaron 60 vehículos, labrando seis actas de infracción, entre ellas una por violación a la Ley 941-R.

El caso más relevante se registró cuando los agentes detuvieron la marcha de un Honda Fit EXL, dominio IWO 659, color gris oscuro, que circulaba en dirección sur-norte. Al inspeccionarlo, constataron irregularidades en la cédula de identificación, falta de medidas de seguridad en las chapas patentes y adulteración en los números de motor y chasis.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados como Mauricio Agustín Guevara, Fernando José Ruffinengo y Sofía Renata Coria, quienes fueron notificados para comparecer ante la Justicia y alojados en la comisaría 8va.

La ayudante fiscal Dra. Virginia Rodríguez, de la Unidad Fiscal San Juan, ordenó el inicio de las actas de consulta inicial y el secuestro de la cédula de identificación vehicular y la copia del título digital.