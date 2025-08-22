Un episodio de emergencia se registró la tarde del jueves en el barrio Kirchner, en Albardón, cuando dos policías asistieron a una bebé de 9 meses que se encontraba inconsciente y sin signos vitales. La rápida intervención permitió estabilizarla antes de la llegada del personal de salud.

Según informaron fuentes policiales, todo ocurrió cuando un vecino se acercó de manera urgente a motoristas de la fuerza para advertir que una niña estaba ahogada y sin reacción. De inmediato, el cabo Matías Calivar, de la Unidad Operativa Kirchner, y el agente Matías Naranjo se dirigieron al domicilio señalado.

Al llegar, los efectivos constataron que la pequeña no respiraba. La madre, en estado de nerviosismo, indicó que la bebé se había ahogado, aunque no pudo precisar de qué manera sucedió. Ante la situación, los policías iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lograron que la niña recuperara signos vitales.

Minutos después arribó una ambulancia, que trasladó a la menor a un centro de salud para recibir atención médica. Tras ser asistida, los profesionales resolvieron darle el alta y le indicaron un tratamiento para prevenir cuadros de broncoaspiración.