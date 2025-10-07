Dos efectivos de la Policía de San Juan salvaron de una muerte segura a una joven que cayó a un canal de Santa Lucía. El rescate se llevó a cabo en la tarde de este lunes en el departamento de Santa Lucía, cuando una menor de edad cayó a un canal de riego y fue arrastrada por la fuerte corriente.

Gracias a la rápida y efectiva intervención de dos policías motorizados de la Unidad Operativa Richet Zapata, la joven fue rescatada y trasladada al Hospital Rawson para recibir atención médica.

El Cabo Primero Adán Caballero y Cabo Diego Fernández, quienes se encontraban realizando recorridos de prevención y seguridad en la zona cuando fueron alertados sobre la situación. Inmediatamente, se dirigieron al lugar y lograron rescatar a la joven con la ayuda de vecinos que se encontraban en la zona.

Después de ser sacada del canal, la joven quedó inconsciente y fue atendida por personal médico especializado, que la trasladó al Hospital Rawson para recibir atención de mayor complejidad.