Una joven de 25 años fue rescatada por la Policía luego de intentar atentar contra su vida en el cementerio El Mirador, ubicado en la Avenida Libertador, en Rivadavia.

El Oficial Ayudante Ruarte Nicolás y el Agente Maya Miguel, fueron comisionados al lugar después de recibir una alerta del operador de turno.

Al llegar al lugar, los policías realizaron una búsqueda exhaustiva en los callejones colindantes al cementerio y lograron encontrar a la joven en la parte baja de un barranco de unos 5 metros de profundidad. La mujer de 25 años, se encontraba en una crisis, pero con lesiones leves en la pierna izquierda, ambos brazos y la zona posterior de la cabeza. Los efectivos lograron que ella desistiera de su decisión.

Los policías trasladaron a la chica a una zona más segura y estable, y solicitaron la presencia de personal médico del 107, que llegó al lugar y la asistió. La joven no requirió ser trasladada a un centro médico.