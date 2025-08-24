La Comisaría 23° del Departamento Chimbas informó sobre dos hechos delictivos ocurridos en días consecutivos.

El incidente más reciente se produjo el 23 de agosto, alrededor de las 12:19, en el Local Comercial “Imperio”, ubicado en Avenida Benavidez 3209. Allí, personal del Comando Norte logró la aprehensión de Miguel Ángel González, quien intentaba sustraer diversos artículos, entre ellos paquetes de cigarrillos, productos de higiene personal y un teléfono celular. Tras la detención, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Flagrancia se hizo cargo del procedimiento judicial correspondiente.

El día anterior, 22 de agosto, se denunció un hurto en una vivienda del Barrio Costanera II. Según informó el propietario, Sergio Fabián Chicaguala, le sustrajeron un motor externo de aire acondicionado de color blanco y modelo 3.500F. La investigación de este hecho quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que busca dar con los responsables.